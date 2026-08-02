«Человек-паук: Новый день» стартовал с $ 875 млн — второй лучший запуск в истории

По итогам первых выходных сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли около $ 355 млн в США. Супергеройская лента стала лидером местных чартов, обогнав «Одиссею» Кристофера Нолана. По предварительным данным, проект показал второй лучший старт в истории после «Мстителей: Финал» — всё может измениться уже 3 августа, когда станут известные официальные цифры.

В мировом прокате сборы картины достигли $ 875 млн. «Новый день» продемонстрировал второй лучший запуск в истории, уступив только «Мстителям: Финал», которые заработали за первый уикенд $ 1,2 млрд. Лента также собрала в два раза больше, чем предсказывала сама студия Sony Pictures. Учитывая, что затраты на рекламу фильма составили рекордные $ 309 млн, а бюджет — около $ 225 млн, картина сможет окупиться в ближайшие дни.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».