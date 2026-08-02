Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана достигли $ 900 млн — миллиард близок

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Одиссея» достигли $ 395,5 млн в США. Картина Кристофера Нолана занимает вторую строчку в местных чартах, уступая только «Человеку-пауку: Новый день».

По всему миру сборы ленты достигли $ 911 млн. «Одиссея» демонстрирует большую выдержку для фильма со взрослым рейтингом, учитывая, что параллельно в кинотеатрах идёт крупный блокбастер киновселенной Marvel. Картина также вошла в топ-4 самых кассовых Кристофера Нолана, уступая только «Оппенгеймеру» ($ 975 млн), «Тёмному рыцарю» ($ 1,008 млрд) и «Тёмному рыцарю: Возрождение легенды» ($ 1,085 млрд). Аналитики уверены, что сборы проекта станут рекордными для постановщика.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.