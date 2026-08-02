MOUZ победила Team Spirit в финале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2

Европейский состав MOUZ стал чемпионом BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Команда выиграла первый трофей после мэйджора в Германии, а также более $ 250 тыс. призовых.

В финале «мышки» переиграли российскую Team Spirit со счётом 3:1 по картам. «Драконы» оказались слабее на Dust II (8:13) и Mirage (4:13), после чего отыграли один сет в рамках Ancient (13:9) — но на Nuke снова уступили (10:13) и остановились на втором месте по итогам чемпионата.

Следующим большим ивентом по Counter-Strike 2 станет Esports World Cup 2026, который пройдёт с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд составит $ 2 млн.