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MOUZ победила Team Spirit в финале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2

MOUZ победила Team Spirit в финале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2
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Европейский состав MOUZ стал чемпионом BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Команда выиграла первый трофей после мэйджора в Германии, а также более $ 250 тыс. призовых.

В финале «мышки» переиграли российскую Team Spirit со счётом 3:1 по картам. «Драконы» оказались слабее на Dust II (8:13) и Mirage (4:13), после чего отыграли один сет в рамках Ancient (13:9) — но на Nuke снова уступили (10:13) и остановились на втором месте по итогам чемпионата.

Следующим большим ивентом по Counter-Strike 2 станет Esports World Cup 2026, который пройдёт с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд составит $ 2 млн.

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