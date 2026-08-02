EA раскрыла детали режима Ultimate Team в EA Sports FC 27

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 27. В предфинальном видео авторы рассказали о главных нововведениях Ultimate Team, самого популярного режима во франшизе.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

В FC 27 появится FUT Gallery — полноценная галерея футболистов. По своей структуре она напоминает Испытания подбора команды: необходимо собрать состав из игроков под определённые условия и получить за это специальные очки, которыми можно будет похвастаться перед друзьями и соперниками.

В футсим добавят новый вид футболистов — Зал славы FUT. В него войдут знаковые спортсмены для режима Ultimate Team со времён запуска в 2009 году. Ожидается, что на запуске появятся в том числе Адебайо Акинфенва, Маруан Феллайни, Лоик Реми, Джовани дос Сантос и Элджеро Элиа.

Режим «События LIVE» теперь будут доступны в том числе против ботов под управлением ИИ. Некоторые задания будут в точности повторять онлайн-миссии, другие же будут эксклюзивны для формата против ботов.

В FC 27 вернутся жетоны, которые появились в конце поддержки FC 26. Новую валюту можно будет зарабатывать в самых разных режимах Ultimate Team.

Авторы также переработали систему наград в сезонном пропуске. Отныне очки в нём начисляются в том числе за выполнение ИПК, создание нового состава FUT Gallery или проведение матчей.

Разработчики также напомнили про важные изменения в геймплее. В FC 27 заметно переработают Соревновательный стиль игры, где больше всего пользы приносят ручная защита, игра в пас, командная игра и умные забегания.

Авторы прислушались к фанатам и заметно ослабили самые популярные игровые стили. Это значит, что характеристики футболистов теперь значат больше, чем какие-либо перки на их карточках. Например, удар щёчкой будет крайне точным у нападающего с высоким показателем завершения, который не обладает аналогичным перком.

В FC 27 полностью переработали Испытания подбора команды. Теперь для выполнения сборок необходимо выполнить простые условия без поиска подходящих игроков на те или иные позиции — все футболисты, включая дубликатов, отображены на одной странице. Игроки смогут выбирать: отдать множество футболистов низкого рейтинга или всего нескольких звёзд футбола.

Наконец, разработчики доработали систему Эволюций. Отныне развитие футболистов можно будет выполнять в разных направлениях — в зависимости от игровых стилей и характеристик. При этом ещё до завершения текущей эволюции можно будет узнать, подходит ли текущий спортсмен для следующего развития.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.