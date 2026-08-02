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Выходные в США стали самыми кассовыми в истории — благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»

Выходные в США стали самыми кассовыми в истории — благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»
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В прошедший уикенд общие сборы фильмов в США составили $ 412 млн. Таким образом, касса голливудских картин с пятницы по субботу стала рекордной за всю историю американских кинотеатров.

Такого результата удалось добиться прежде всего благодаря премьере «Человека-паука: Новый день» — новой ленты киновселенной Marvel. По предварительным данным, проект собрал $ 355 млн за первый уикенд в США. Картина лишь немного уступает «Мстителям: Финал», которые на старте заработали $ 357,1 млн, показав лучший дебют в истории американских кинотеатров. При этом ситуация может измениться уже 3 августа, когда станут известны точные кассовые результаты за минувшие выходные.

Общему рекорду также помогли сборы фильма «Одиссея» ($ 51 млн за выходные) и «Истории игрушек 5» ($ 6,3 млн). Фильм Кристофера Нолана показывает большую выдержку, продолжая вызывать интерес у зрителей. Анимационная лента по итогам прошедших выходных стала самой кассовой в истории серии «История игрушек».

О новом фильме про Человека-паука:
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