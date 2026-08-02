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Команда TpaBoMaH и Яна Непомнящего стала чемпионом Streamers Battle 14 по Dota 2

Команда TpaBoMaH и Яна Непомнящего стала чемпионом Streamers Battle 14 по Dota 2
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Медиатурнир BetBoom Streamers Battle 14 по Dota 2 завершился победой команды TpaBoMaH. В составе чемпионов выступили про-игрок Марк mangekyou Харламов и шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий.

В финале пятёрка TpaBoMaH обыграла состав Олега Stray228 Бочарова со счётом 3:2. Третье место занял ростер Ярослава NS Кузнецова.

BetBoom Streamers Battle 14 проходил в онлайне с 27 июля по 2 августа. Восемь команд разыграли призовой фонд в 4 млн рублей, а среди участников оказались известные стримеры и профессиональные киберспортсмены — Дмитрий Recrect, Александр VooDooSh, Юлия by_Owl, rostislav_999 и другие.

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