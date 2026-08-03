«Cмотрим актуальные мемы и делаем что-то от души»: Vasilisa о вирусных фразах в Dota 2

Ведущая студии на турнирах по Dota 2 Василиса Vasilisa Чернова рассказала, как придумала свои мемные фразы по Dota 2, которые стали поводом для обсуждения среди игроков.

Структура придумывания фраз везде остаётся прежней – смотрим актуальные мемы и делаем что-то от души или для аудитории. В этом году так и получилось. Мемная фраза «охаёшечки» была поймана при зарождении хайпа по наводкам друга, а фраза с пёсиком была сделана по запросу аудитории. Я понятия не имела, будет ли у JAM'a такая фраза, потому что изначально предполагала, что Spirit может её сделать, так как первое упоминание данной фразы в киберспорте из прошников пошла от Collapse (в открытых источниках).

В новом компендиуме Dota 2 появились фразы Черновой «Пёсик-пёсик, ав-ав-ав» и «Охаёшечки-даттебаёшечки, поанимешимся». В прошлом году вирусной стала «Киси-киси, мяу-мяу».