Четыре команды из Китая прошли в четвертьфинал Игр Будущего по Dota 2

В рамках турнира по Dota 2 на фиджитал-фестивале Игры Будущего 2026 в Астане завершился первый раунд плей-офф. По его итогам сразу четыре команды из Китая продолжат борьбу за трофей.

Российский состав Yellow Submarine уступил Team Resilience, а азиатская REKONIX оказалась слабее Yakult Brothers. Также в 1/4 финала прошёл южноамериканский состав китайского клуба LGD Gaming.

Четвертьфиналы Игр Будущего по Dota 2:

GLYPH (Юго-Восточная Азия) — PlayTime (Перу);

Xtreme Gaming (Китай) — Team Resilience (Китай);

Vici Gaming (Китай) — Yakult Brothers (Китай);

Rune Eaters (Казахстан) — LGD Gaming (Южная Америка).

Четвертьфинальные матчи пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова уже сегодня, 3 августа.