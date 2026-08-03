«На деревню дедушке 2» третий раз подряд возглавил кинопрокат Росси за уикенд

По данным Kinobuusiness, комедия «На деревню дедушке 2» возглавила официальный кинопрокат России за уикенд. Картина заработала за минувшие выходные 46,1 млн рублей.

На втором месте «Майкл», которому покорились 39,6 млн рублей. За ним идут «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 млн рублей и «Зловещие мертвецы: Пекло», собравшие 25,1 млн рублей. Если брать в учёт фильмы, вышедшие в странах СНГ без России и Беларуси, то лидером стала «Одиссея» Кристофера Нолана — она собрала 147,1 млн рублей.

Фильм рассказывает новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.