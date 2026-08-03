Фильм «Хитрый койот» с Джоном Синой идёт 1 час 43 минуты
Поделиться
По данным сети кинотеатров AMC, хронометраж фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой составляет 1 час 43 минуты. Официальный прокат ленты в России стартует 10 сентября.
Проект представляет собой гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.
Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.
Комментарии
- 3 августа 2026
-
07:05
-
06:46
-
01:48
-
00:20
- 2 августа 2026
-
23:47
-
19:46
-
19:25
-
19:06
-
18:48
-
18:28
-
18:23
-
17:41
-
17:12
-
16:44
-
16:09
-
15:42
-
14:59
-
14:30
-
13:59
-
13:27
-
12:58
-
12:27
-
00:12
- 1 августа 2026
-
23:04
-
19:19
-
18:58
-
18:35
-
18:09
-
17:38
-
17:01
-
16:33
-
16:31
-
16:12
-
16:08
-
15:47