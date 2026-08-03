«Ты не одинок». Том Холланд — о главном посыле ленты «Человек-паук: Новый день»

В недавнем интервью Том Холланд рассказал о главном посыле фильма «Человек-паук: Новый день». По его мнению, в картине очень здорово показывают, что попросить кого-то о помощи — это не слабость, а сила.

Вдобавок актёр уверен, что посмотрев ленту можно осознать важную истину, что ты не одинок, не стоит пытаться решать все проблемы самому и взваливать всё на свои плечи.

Иногда самое смелое, что ты можешь сделать в жизни, — это попросить о помощи.

«Новый день» уже показывают во всём мире. До России блокбастер доберётся 20 августа или позднее, но есть вероятность, что картину всё же выпустят чуть раньше.