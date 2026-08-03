«Ты не одинок». Том Холланд — о главном посыле ленты «Человек-паук: Новый день»
Поделиться
В недавнем интервью Том Холланд рассказал о главном посыле фильма «Человек-паук: Новый день». По его мнению, в картине очень здорово показывают, что попросить кого-то о помощи — это не слабость, а сила.
Вдобавок актёр уверен, что посмотрев ленту можно осознать важную истину, что ты не одинок, не стоит пытаться решать все проблемы самому и взваливать всё на свои плечи.
Иногда самое смелое, что ты можешь сделать в жизни, — это попросить о помощи.
«Новый день» уже показывают во всём мире. До России блокбастер доберётся 20 августа или позднее, но есть вероятность, что картину всё же выпустят чуть раньше.
Комментарии
- 3 августа 2026
-
08:26
-
07:44
-
07:05
-
06:46
-
01:48
-
00:20
- 2 августа 2026
-
23:47
-
19:46
-
19:25
-
19:06
-
18:48
-
18:28
-
18:23
-
17:41
-
17:12
-
16:44
-
16:09
-
15:42
-
14:59
-
14:30
-
13:59
-
13:27
-
12:58
-
12:27
-
00:12
- 1 августа 2026
-
23:04
-
19:19
-
18:58
-
18:35
-
18:09
-
17:38
-
17:01
-
16:33
-
16:31
-
16:12