Кристофер Нолан объяснил, почему показал богов в «Одиссее» именно так

Боги в «Одиссеи» — это не что-то сверхъестественное или могущественное. Образ божеств, таких как Зевс, Посейдон, Афина, максимально приземлён. И причину такого изображения объяснил режиссёр фильма Кристофер Нолан.

По его словам, в то время вера в божеств была не чем-то из разряда необъяснимого, а вполне реальной. Поэтому Нолан хотел подчеркнуть, что боги в глазах людей хоть и могущественные, но всё же обычные люди, которые ходят среди них.

Для людей, которые жили в то время, свидетельства божественности были повсюду. И поэтому существование богов — это не статья веры, это простая реальность.

Нолан подчеркнул, что в случае грозы и шторма был виноват именно Зевс, так он вымещал свой гнев, а непогода во время морских приключений означала ярость Посейдона.