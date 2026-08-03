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Джон Бернтал хотел бы увидеть Карателя, который приносит благо людям

Джон Бернтал хотел бы увидеть Карателя, который приносит благо людям
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Джон Бернтал в недавнем интервью рассказал, что хотел бы увидеть от другого Карателя. Зрители увидели, кто такой Фрэнк на самом деле, когда речь касается об отмщении.

По мнению актёра, важно также показать, что Фрэнк может чтить память людей, которых он потерял, служа во благо людям, а не только убивать врагов направо и налево.

Хочу увидеть, как Фрэнк может служить добру. Хочу увидеть, как Фрэнк может чтить мёртвых, как Фрэнк может чтить людей, которых он потерял, делая что-то хорошее, а не просто заниматься отмщением.

Каратель появился в ленте «Человек-паук: Новый день», которую уже показывают в зарубежных кинотеатрах.

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