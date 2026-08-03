Продолжение фильма «Чужой: Ромул» не отменили
Поделиться
Фанаты ленты «Чужой: Ромул» могут выдохнуть. Президент 20th Century Studios Стив Асбелл отверг слухи, что работу над сиквелом картины свернули. На самом деле это не так.
По словам Асбелла, фильм всё ещё в работе, он есть в планах 20th Century Studios. Первую часть проекта снимал Феде Альварес, но режиссировать продолжение он не будет. Сообщалось, что режиссёром продолжения «Чужой: Ромул» может стать Майкл Сарноски, постановщик картины «Свинья».
Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате хоррор собрал около $ 350 млн.
Комментарии
- 3 августа 2026
-
10:03
-
09:14
-
08:26
-
07:44
-
07:05
-
06:46
-
01:48
-
00:20
- 2 августа 2026
-
23:47
-
19:46
-
19:25
-
19:06
-
18:48
-
18:28
-
18:23
-
17:41
-
17:12
-
16:44
-
16:09
-
15:42
-
14:59
-
14:30
-
13:59
-
13:27
-
12:58
-
12:27
-
00:12
- 1 августа 2026
-
23:04
-
19:19
-
18:58
-
18:35
-
18:09
-
17:38
-
17:01
-
16:33