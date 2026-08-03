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Продолжение фильма «Чужой: Ромул» не отменили

Продолжение фильма «Чужой: Ромул» не отменили
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Фанаты ленты «Чужой: Ромул» могут выдохнуть. Президент 20th Century Studios Стив Асбелл отверг слухи, что работу над сиквелом картины свернули. На самом деле это не так.

По словам Асбелла, фильм всё ещё в работе, он есть в планах 20th Century Studios. Первую часть проекта снимал Феде Альварес, но режиссировать продолжение он не будет. Сообщалось, что режиссёром продолжения «Чужой: Ромул» может стать Майкл Сарноски, постановщик картины «Свинья».

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате хоррор собрал около $ 350 млн.

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