Universal Pictures стала первой кинокомпанией в 2026 году, собравшей более $ 4 млрд
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По данным Deadline, благодаря фильмам, выпущенным Universal Pictures, кинокомпания стала первой в 2026 году с такими сборами. Картины компании суммарно заработали в прокате более $ 4 млрд.
Этого бы не случилось, если бы приличной кассой не могли похвастаться продолжение «Супер Марио», «Майкл» про Майкла Джексона и «Одиссея» Кристофера Нолана.
Впервые с 2023 года Universal достигла рубежа в $ 4 млрд и в пятый раз пересекла эту отметку в истории студии. В прошлом году Warner Bros. первой преодолела отметку в $ 4 млрд, хотя в том году победу по итогу одержала Disney со своими выпущенными картинами.
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