Во втором сезоне сериала по God of War заменят двух актёров на важных ролях

Журналисты MP1st сообщили, что в сериале по God of War произойдёт ещё одна замена актёров. Отмечается, что во втором сезоне проекта Атрея и Труд будут играть другие актёры.

Это объясняется банальным временным скачком, поскольку между первой и второй игровой God of War тоже прошло несколько лет, а Атрей вырос и стал подростком, а не ребёнком.

Дата выхода нового проекта пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем сериала выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».