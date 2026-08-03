Во втором сезоне сериала по God of War заменят двух актёров на важных ролях
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Журналисты MP1st сообщили, что в сериале по God of War произойдёт ещё одна замена актёров. Отмечается, что во втором сезоне проекта Атрея и Труд будут играть другие актёры.
Это объясняется банальным временным скачком, поскольку между первой и второй игровой God of War тоже прошло несколько лет, а Атрей вырос и стал подростком, а не ребёнком.
Дата выхода нового проекта пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем сериала выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».
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