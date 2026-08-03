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Warner Bros. ведёт переговоры с Марго Робби и Райаном Гослингом о возвращении в «Барби 2»

Warner Bros. ведёт переговоры с Марго Робби и Райаном Гослингом о возвращении в «Барби 2»
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По данным NY Times, Warner Bros. ведёт переговоры с Гретой Гервиг, чтобы та выступила режиссёром сиквела «Барби». Также компания хочет привлечь к ленте Марго Робби и Райана Гослинга, сыгравших главные роли в первой картине.

Отмечается, что в случае, если сделка не будет достигнута к декабрю, права на сиквел вернутся к Mattel. Тогда Warner Bros. уже не сможет снять кино по франшизе.

Фильм «Барби» вышел в 2023 году. Картина рассказывает о Барби, которая живёт в идеальном Барбиленде, но в один момент попадает в реальный мир, полный опасностей и неопределённости. Лента стала успешной в прокате, собрав свыше $ 1,4 млрд при бюджете в $ 100 млн.

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