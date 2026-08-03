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Стартовал 14-й сезон мультсерала «Футурама»

Стартовал 14-й сезон мультсерала «Футурама»
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Сегодня на Hulu начал выходить 14-й сезон мультсериала «Футурама». Вышли первые две серии, всего в сезоне их будет 10.

В 14-м сезоне создатели мультсериала хотели показать мир будущего ещё безумнее. Главные герои сталкиваются не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга. Все герои оказываются в новой опасности и врываются в приключение.

«Футурама» представляет собой знаменитый научно-фантастический комедийный сериал, который сначала выходил с 1999 по 2003 год. После этого проект возродили в 2008-м ещё на пять сезонов. Предыдущий, 13-й сезон, вышел в сентябре 2025 года.

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