Вышел седьмой эпизод третьего сезона «Дома дракона» — финал через неделю

3 августа состоялась премьера седьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего восьмого эпизода. Он станет финалом сезона.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Седьмой эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. Новая серия в основном посвящена Рейнире — разрываясь между видениями Мисарии и Деймона относительно своего правления, она отчаянно жаждет знака, которому она последует.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая выйдет 10 августа. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.