15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Дом дракона, 3-й сезон, 7-я серия: где смотреть, сюжет, тизер 8 серии

Вышел седьмой эпизод третьего сезона «Дома дракона» — финал через неделю
Комментарии

3 августа состоялась премьера седьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего восьмого эпизода. Он станет финалом сезона.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Седьмой эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. Новая серия в основном посвящена Рейнире — разрываясь между видениями Мисарии и Деймона относительно своего правления, она отчаянно жаждет знака, которому она последует.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая выйдет 10 августа. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.

Также читают
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android