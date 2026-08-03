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Блокбастер «Росомаха» для PS5 получил рейтинг для взрослых из-за насилия и голых ягодиц

Блокбастер «Росомаха» для PS5 получил рейтинг для взрослых из-за насилия и голых ягодиц
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Американское рейтинговое агентство ESRB раскрыло возрастной рейтинг «Росомахи» — будущего блокбастера студии Insomniac Games. Новая игра от авторов «Человека-паука» получила рейтинг M — играть в проект могут лица старше 17 лет.

В описании указано, что столь высокое возрастное ограничение связано с обилием жестоких сцен, крови, нецензурных выражений и даже эпизодов с голыми частями тела. В ESRB отдельно отметили, что в игре присутствует сцена с голыми ягодицами персонажа — о ком идёт речь, неизвестно.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Релиз игры состоится 15 сентября только на PlayStation полностью на русском языке.

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