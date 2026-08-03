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В России утвердили приложения для предустановки на смартфоны в 2027 году

В России утвердили приложения для предустановки на смартфоны в 2027 году
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Правительство РФ опубликовало список программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. В список вошли 40 приложений, единственной новинкой стал голосовой помощник «Алиса AI».

Так, в полный список вошли приложения «Яндекса», социальная сеть «ВКонтакте» и сервис VK Видео, «Госуслуги», мессенджер «Макс», антивирус «Лаборатории Касперского», магазин Rustore и другие российские программы. Они должны быть предустановлены на все смартфоны, официально продающиеся в России.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну устройства вступил в силу в 2021 году и с тех пор регулярно обновляется. Актуальный перечень приложений вступит в силу 1 января 2027 года.

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