Фильм ужасов «Обсессия» выйдет в онлайн-кинотеатрах России в августе

Российские онлайн-кинотеатры раскрыли цифровую дату релиза хоррора «Обсессия». Хитовый фильм ужасов доберётся до стримингов в августе, точную дату релиза авторы раскроют позже. Ленту можно будет посмотреть на «Кинопоиске» после покупки, остальные стриминги пока не раскрывали детали релиза.

Таким образом, один из самых популярных фильмов 2026 года появится в онлайн-кинотеатрах России спустя три месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала гигантские $ 474 млн, окупив свой бюджет более чем в 500 раз.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.