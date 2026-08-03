Перфекто покинул состав Virtus.pro по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro попрощался с Ильёй Perfecto Залуцким — с сегодняшнего дня игрок в Counter-Strike 2 находится в статусе свободного агента.

VP поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Мы благодарим Илью за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое в составе Virtus.рro. Для нашего клуба было важно пройти этот этап вместе с таким опытным и титулованным игроком.

Чемпион PGL Major Stockholm 2021 в состав NAVI перешёл в Virtus.pro в июне 2025 года и сыграл за команду на нескольких больших турнирах, но ни разу не смог занять место выше топ-8. С февраля Залуцкого перевели в запас, где он и оставался до этого дня.