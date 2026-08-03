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Сериал Фонари от DC (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO
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Уже 17 августа состоится премьера сериала «Фонари». Супергеройский проект от HBO в духе «Настоящего детектива» расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Шоу связано с киновселенной Джеймса Ганна, где уже вышли «Супермен» и «Супергёрл».

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 5 октября.

Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 августа
2-я серия24 августа
3-я серия31 августа
4-я серия7 сентября
5-я серия14 сентября
6-я серия21 сентября
7-я серия28 сентября
8-я серия5 октября
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