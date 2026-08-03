Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO
Уже 17 августа состоится премьера сериала «Фонари». Супергеройский проект от HBO в духе «Настоящего детектива» расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Шоу связано с киновселенной Джеймса Ганна, где уже вышли «Супермен» и «Супергёрл».
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 5 октября.
Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 августа
|2-я серия
|24 августа
|3-я серия
|31 августа
|4-я серия
|7 сентября
|5-я серия
|14 сентября
|6-я серия
|21 сентября
|7-я серия
|28 сентября
|8-я серия
|5 октября
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