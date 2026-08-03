Уже 17 августа состоится премьера сериала «Фонари». Супергеройский проект от HBO в духе «Настоящего детектива» расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Шоу связано с киновселенной Джеймса Ганна, где уже вышли «Супермен» и «Супергёрл».

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 5 октября.

Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO