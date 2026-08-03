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В Escape from Tarkov стартовал первый сезон с боевым пропуском и новыми миссиями

В Escape from Tarkov стартовал первый сезон с боевым пропуском и новыми миссиями
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Студия Battlestate Games объявила о выходе патча 1.1.0.0 для Escape from Tarkov. Вместе с ним в шутере стартовал полноценный первый сезон поддержки, который уже доступен всем владельцам игры.

Видео доступно во VK-канале Escape from Tarkov. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Так, первый сезон поддержки получил название Kord Breach — с ним в игру добавили Сезонного персонажа, чей прогресс сбрасывается каждые четыре-шесть месяцев с выходом новых сезонов. С патчем в игру добавили боевой пропуск со множеством наград, новую сюжетную линию, оружие и другой контент. В шутере также появились достижения, а экономику и базовые миссии заметно переработали.

С полным списком изменений патча для Escape from Tarkov можно ознакомиться в официальном блоге игры во «ВКонтакте».

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