«Им кажется, что они поняли, как всё работает». Нолан ответил на критику «Одиссеи»

Режиссёр «Одиссеи» Кристофер Нолан поразмышлял о кинокритиках — по его мнению, они могут понимать некоторые механизмы написания сценария и поэтому считают, что идея не работает.

Критика, которая часто звучит в адрес фильмов в целом, сводится к следующему: «О, персонаж должен вызывать сочувствие, поэтому его разными способами меняют». И в каком-то смысле это фундаментальный недостаток этой критики, потому что понимание механизма не означает, что он перестаёт работать.

Обсуждая негативные обзоры «Одиссеи», Нолан добавил, что обычные зрители разочаровываются, когда понимают способы работы режиссёра, но это не делает фильм хуже.

Больше думаю о критике со стороны дилетантов, потому что им кажется, что они поняли механизм, и это их обескураживает. Это может быть справедливо в отношении некоторых элементов, поэтому, когда какой-то приём становится слишком привычным для зрителей, его нужно менять. Но мы, кинематографисты, пользуемся этим общим языком. Опираемся на это понимание.