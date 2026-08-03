«Человек-паук: Новый день» всё же выйдет в IMAX — несмотря на показы «Одиссеи»

Компания Marvel объявила о расширении показов фильма «Человек-паук: Новый день». Новый блокбастер про Дружелюбного соседа всё же выйдет в формате IMAX с 7 августа, хотя ранее сообщалось, что ленту можно будет посмотреть лишь в традиционном формате.

Судя по всему, Marvel удалось заключить сделку с компанией IMAX по показу фильма на самых больших экранах кинотеатров. Ранее ожидалось, что IMAX-сеансы достанутся лишь «Одиссее», однако эксклюзивные показы эпоса Кристофера Нолана продлятся около трёх недель. Вероятно, после этого IMAX-показы обеих картин разделят.

Ожидается, что расширение сеансов на нового «Паучка» должно увеличить и так внушительную кассу ленты. «Новый день» стартовал 31 июля и за первые выходные собрал около $ 920 млн, это второй лучший запуск в истории кино.