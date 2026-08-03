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«Люди приходили попрощаться»: Фил Коллинз рассказал, что чуть не умер от алкоголя в 2024-м

«Люди приходили попрощаться»: Фил Коллинз рассказал, что чуть не умер от алкоголя в 2024-м
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Музыкант и актёр Фил Коллинз поделился историей, как чуть не умер от осложнений, вызванных злоупотреблением алкоголя.

В конце 2023 года фронтмена группы Genesis госпитализировали в клинику, а вскоре после выписки он угодил уже в реанимацию.

Мои почки отказывали, органы просто переставали работать. Люди приходили попрощаться. Но я не помню, как они приходили — я понятия не имел, что происходит. Все боялись, что больше меня не увидят.

Коллинз вспомнил, что пятеро его детей думали, что он вот-вот умрёт. По его словам, ему повезло выбраться и остаться в живых — после этого Фил больше никогда не притрагивался к алкоголю.

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