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По Warhammer 40,000 делают мультсериал — продюсером будет Генри Кавилл

По Warhammer 40,000 делают мультсериал — продюсером будет Генри Кавилл
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Компания Amazon запустила в работу анимационный сериал по игровой франшизе Warhammer 40,000. Участие в создании также примут Blur Studios и Games Workshop.

Продюсером предстоящего мультсериала станет Генри Кавилл, который сейчас также работает над адаптацией «вахи» с живыми актёрами. Два проекта будут разрабатываться параллельно.

По данным инсайдеров, уже в начале года был готов сценарий первой части основного сериала. Кавилл лично контролировал процесс написания, часто задерживаясь в офисе до четырёх утра для «аудита лора». Он проверял корректность терминов на Высоком готике, цветовую схему доспехов и блокировал любые попытки смягчить мрачную атмосферу вселенной.

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