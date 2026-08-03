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Федерация киберспорта России проведёт женский турнир по MLBB с призовым 500 тыс. рублей

Федерация киберспорта России проведёт женский турнир по MLBB с призовым 500 тыс. рублей
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Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении нового сезона Женского турнира. В этот раз за трофей сразятся команды по Mobile Legends: Bang Bang, а призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

В соревнованиях примут участие женские команды, приглашённые организаторами. Жеребьёвка намечена на 20 августа, групповой этап пройдёт 22 и 23 августа, а решающая стадия — 29 и 30 августа. Партнёром турнира выступит Сбер.

Ранее сильнейшая российская команда Geltek Cyber Team заняла третье место на чемпионате мира в Париже. По ходу MWI 2026 наша пятёрка проиграла лишь один матч с действующими чемпионками Team Vitality.

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