15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Девятая планета с Юрой Борисовым (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Большой трейлер фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым — премьера 24 сентября
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым («Анора») выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Сюжет фильма расскажет историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины.

Вместе с Борисовым в ленте также сыграли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).

Материалы по теме
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android