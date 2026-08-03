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ФАС возбудила дело против Apple из-за мессенджера «Макс» и магазина RuStore

ФАС возбудила дело против Apple из-за мессенджера «Макс» и магазина RuStore
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Федеральная антимонопольная служба России подала в суд на компанию Apple. В ведомстве заявили, что корпорация Тима Кука не выполнила требование организации по устранению дискриминационных условий в отношении российских поисковых систем и программ.

Так, в смартфонах и планшетах компании на операционной системе iOS так и не появились отечественный мессенджер «Макс» и магазин приложений RuStore.

Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений. В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании.

В ФАС отметили, что по итогам рассмотрения дела в случае установления нарушения Apple компанию ждёт штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом в корпорации заявили, что Apple всё же внесла необходимые изменения для предустановки российской поисковой системы — это произошло 27 июля.

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