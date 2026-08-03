Cronos: The New Dawn получит русскую озвучку от студии Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver объявила о завершении сбора средств на создание русской озвучки для игры Cronos: The New Dawn — хоррора от Blobber Team, который вышел в прошлом году.

На данный момент уже завершена озвучка всех персонажей, кроме Смотрителя. Сейчас студия заканчивает сортировку реплик и подготавливает материал для озвучки этого героя, после чего приступит к технической обработке. Дата релиза проекта пока не сообщается.

Кроме того, в студии заинтересованы дополнением Lazarus, которое выйдет этой осенью. Будет ли оно озвучено или выйдет только локализация основной игры, пока также неизвестно.