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«Человек-паук: Новый день» стартовал с $ 360 млн в США — лучший запуск в истории

«Человек-паук: Новый день» стартовал с $ 360 млн в США — лучший запуск в истории
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3 августа стали известны дебютные сборы фильма «Человек-паук: Новый день». Как оказалось, за первые выходные лента собрала гигантские $ 360 млн в США, хотя изначально аналитики сообщали о результате в $ 355 млн. Общие сборы ленты за уикенд составили $ 927 млн.

Таким образом, новый блокбастер про Паучка стал крупнейшим запуском в истории США. Лента опередила невероятно успешных «Мстителей: Финал», которые запустились в 2019 году с $ 357 млн. На ситуацию повлиял в том числе рост цен на билеты — за последние семь лет они подорожали в домашнем регионе сразу на треть.

При этом лидером по мировым сборам всё так же остаются «Мстители: Финал» — они собрали за первые выходные $ 1,22 млрд. По итогам проката лента собрала $ 2,8 млрд, став самым кассовым фильмом в истории кино. После этого Disney перевыпустила первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, который вновь закрепился в списке лидеров с результатом в $ 2,9 млрд.

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