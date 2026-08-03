«Мне плевать, я Бэтмена люблю»: Гарик Харламов — о переносе «Человека-паука» в России

Гарик Харламов, озвучивший Колобка в фильме «Последний богатырь. Колобок», отреагировал на критику из-за переноса в России неофициального проката «Человек-паук: Новый день» от Marvel.

Артист заявил, что он совершенно не связан с переносом картины, и заявил, что сам предпочитает Бэтмена — супергероя из вселенной DC.

Мне тут периодически пишут про какой-то перенос «Человека-паука» из-за «Колобка». Пишут с наездом, мол, какого хрена? Отвечаю. Первое: При чём тут *** я? Второе: мне глубоко *** на Человека-паука, я Бэтмена люблю! Третье: какая, на***, премьера «Паука»? Компания Sony давно ушла с нашего рынка, поэтому паука мы посмотрим так же, как я пишу всё это тут [в запрещённой соцсети]. Понарошку. Неофициально. Без премьер и красных дорожек. А это, в свою очередь, значит — кто хочет его посмотреть, тот посмотрит сразу же, как он появится в мире. При чём тут прокат «Колобка» вообще?

13 июля российские кинотеатры получили письмо от Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). В нём организация просит отечественные киносети отложить неофициальную премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа, поддержав тем самым российский блокбастер «Последний богатырь. Колобок».