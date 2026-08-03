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Вышел трейлер фильма «Мошенники» — криминальный триллер покажут в кино с 20 августа

Вышел трейлер фильма «Мошенники» — криминальный триллер покажут в кино с 20 августа
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20 августа в России состоится премьера казахстанского фильма «Мошенники». Лента в жанре криминального триллера расскажет историю афериста Дамира.

По сюжету главный герой — неуловимый преступник, который оказался в плену в собственном доме и вынужден рассказать о самой масштабной схеме в своей криминальной карьере — о создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.

Видео доступно в группе «Кино-Арт.Про» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кино-Арт.Про».

Главную роль сыграл Рустем Омаров, известный по фильмам «Патруль» и сериалу «Пленники». Также в «Мошеннике» появятся Ержан Тусупов, Дмитрий Багрянцев и Сабрина Джанабаева.

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