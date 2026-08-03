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«Мистер Бист ест рис»: Самый популярный блогер мира снял видео по русскому мему про себя

«Мистер Бист ест рис»: Самый популярный блогер мира снял видео по русскому мему про себя
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Самый популярный видеоблогер мира Джимми MrBeast Дональдсон неожиданно выложил на своей странице в соцсетях короткий ролик с танцем под шуточную песню «Мистер Бист ест рис».

Автор оригинального ролика Глеб Рандалайнен из России опубликовал его ещё в 2024 году, после чего он получил популярность в TikTok и YouTube Shorts — но, видимо, до самого видеоблогера композиция дошла только сейчас.

Видео на странице Биста в соцсетях уже набрало более 35 млн просмотров и 25 тыс. комментариев — русскоязычные подписчики Джимми рады появлению мема в официальном аккаунте, тогда как англоязычные фанаты пытаются понять слова новой для них песни.

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