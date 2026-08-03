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Atomic Heart стала доступна в российском Steam

Atomic Heart стала доступна в российском Steam
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Популярная игра Atomic Heart с 3 августа (то есть с сегодняшнего дня) стала доступна в Steam в российском регионе и странах СНГ. За релиз будет отвечать Focus Entertainment, которая распространяет проект за рубежом.

При этом Atomic Heart останется доступной на платформе VK Play под издательством Astrum Entertainment — игроки в прежнем режиме будут получать все обновления и доступ к технической поддержке.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года и всё это время была эксклюзивом VK Play для России и ряда стран СНГ. В апреле 2026-го разработчики выпустили четвёртое и последнее дополнение, завершив историю первой части — сейчас Mundfish работает над второй.

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