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Племянник Майкла Джексона получил новую роль после «Майкла» — сыграет с Уиллом Смитом

Племянник Майкла Джексона получил новую роль после «Майкла» — сыграет с Уиллом Смитом
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Музыкант Джаафар Джексон, племянник Короля поп-музыки Майкла Джексона, получил вторую роль в большом кино. Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс».

Партнёром звезды «Майкла» по съёмочной площадке станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как два агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима.

Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $ 1 млрд — лента стала самой кассовой премьерой 2026 года. Эксперты и зрители высоко оценили дебют Джаафара в большом кино, отметив как музыкальные таланты, так и схожесть и родственником.

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