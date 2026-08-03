15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фестиваль киберпанка в Steam (Стим) 2026 — что купить, скидки, какие игры на распродаже

В Steam стартовал Фестиваль киберпанка со скидками на сотни игр
Комментарии

3 августа в Steam начался Фестиваль киберпанка. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику антиутопического будущего с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале киберпанка в Steam

Распродажа игр на тематику киберпанка в Steam продлится до 10 августа 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

Материалы по теме
Как собрать идеальную команду в Фэнтези-лиге The International 2026: полный гайд и топ игр
Как собрать идеальную команду в Фэнтези-лиге The International 2026: полный гайд и топ игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android