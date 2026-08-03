В Steam стартовал Фестиваль киберпанка со скидками на сотни игр
3 августа в Steam начался Фестиваль киберпанка. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику антиутопического будущего с большими скидками.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале киберпанка в Steam
- Ghostrunner — 374 рубля (-75%)
- Ghostrunner 2 — 569 рублей (-80%)
- Katana ZERO — 330 рублей (-40%)
- RoboCop: Rogue City — 169 рублей (-90%)
- Shadows of Doubt — 352 рубля (-60%)
- X4: Foundations — 320 рублей (-80%)
- Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition — 220 рублей (-75%)
- ROUTINE — 616 рублей (-30%)
- RUINER — 71 рубль (-90%)
- Cloudpunk — 244 рубля (-65%)
Распродажа игр на тематику киберпанка в Steam продлится до 10 августа 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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