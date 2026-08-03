В Steam стартовал Фестиваль киберпанка со скидками на сотни игр

3 августа в Steam начался Фестиваль киберпанка. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику антиутопического будущего с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале киберпанка в Steam