Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал $ 1 млрд за шесть дней проката

3 августа сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли отметки в $ 1 млрд. Четвёртый сольный фильм о Паучке с Томом Холландом продолжает доминировать в прокате по всему миру, в особенности в США и Китае.

Таким образом, «Новый день» достиг $ 1 млрд сборов всего за шесть дней проката — ранняя мировая премьера ленты состоялась 29 июля. Благодаря стартовым успехам аналитики повысили прогнозы по финальным результатам картины в прокате: ожидается, что фильм соберёт не меньше $ 2 млрд и превысит результата «Нет пути домой», который завершил выступление в 2021 году с $ 1,9 млрд.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Неофициальная премьера фильма в России состоится 20 августа.