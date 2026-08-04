Дэйв Батиста ведёт переговоры, чтобы сыграть Кратоса в сериале по God of War

Кратоса в сериале по God of War должен был сыграть Райан Хёрст, но актёр получил серьёзную травму, поэтому отказался от съёмок шоу. Его восстановление заняло бы слишком много времени, поэтому было решено найти другого исполнителя роли бога войны.

По информации Deadline, переговоры о съёмках ведёт Дэйв Батиста, звезда «Стражей Галактики» и других картин. Если всё сложится, съёмки шоу возобновят, а вернее, начнут с нуля осенью.

Дата выхода нового проекта пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем сериала выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».