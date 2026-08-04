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Эндрю Гарфилд готов вновь сыграть Человека-паука, если идея фильма будет необычной

Эндрю Гарфилд готов вновь сыграть Человека-паука, если идея фильма будет необычной
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Эндрю Гарфилд, сыгравший Человека-паука в перезапуске после франшизы с Тоби Магуайром, рассказал, что готов вернуться к роли дружелюбного соседа. Но для этого важно, чтобы сама картина была необычной.

По словам Гарфилда, для того, чтобы он вернулся, нужно, чтобы картина была необычна даже жанрово. Возможно, что-то вроде роуд-муви с Человеком-пауком.

Мне нужно, чтобы это было очень странно, я бы хотел, чтобы это было совершенно неожиданно, вроде жанра с Человеком-пауком, которого вы никогда раньше не видели… может быть, как дорожное кино.

Паучок в исполнении Гарфилда получил лишь два сольных фильма. Третий фанаты ждут уже много лет.

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