Концовка «Мстителей: Судный день» снесёт фанатам крышу

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что фанаты будут очень удовлетворены концовкой «Мстителей: Судный день». Более того, она почти наверняка снесёт зрителям крышу.

Файги подчеркнул, что, несмотря на скорый выход новых «Мстителей», ждать «Секретные войны», которые продолжат фильм, предстоит долго. Целый год.

Затем нам будет тяжело ждать год до «Секретных войн».

«Судный день» выпустят 18 декабря. В фильме Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединят усилия, чтобы дать отпор сильнейшему врагу, Доктору Думу. Его роль исполнил Роберт Дауни-младший, играющий Железного человека в Marvel с 2008 по 2019 год.