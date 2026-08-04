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«Планы есть». Кевин Файги — о фильме «Человек-паук 5» с Томом Холландом

«Планы есть». Кевин Файги — о фильме «Человек-паук 5» с Томом Холландом
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В недавнем интервью глава киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал, что планы на «Человека-паука 5» у студии уже есть. Правда, говорить о них пока рано.

Файги подчеркнул, что Тому Холланду и Зендее явно нужно отдохнуть и набраться сил после премьеры «Нового дня» и съёмок в картине.

Планы всегда есть. Но сейчас Том Холланд собирается отдохнуть после этого мирового турне. Они с Зендеей явно заслуживают этого.

«Новый день» показывают в зарубежных кинотеатрах с 31 июля. В России показы фильма начнутся с 20 августа. Были слухи, что блокбастер может выйти в стране чуть раньше, но они не подтвердились.

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