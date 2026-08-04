«Планы есть». Кевин Файги — о фильме «Человек-паук 5» с Томом Холландом
Поделиться
В недавнем интервью глава киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал, что планы на «Человека-паука 5» у студии уже есть. Правда, говорить о них пока рано.
Файги подчеркнул, что Тому Холланду и Зендее явно нужно отдохнуть и набраться сил после премьеры «Нового дня» и съёмок в картине.
Планы всегда есть. Но сейчас Том Холланд собирается отдохнуть после этого мирового турне. Они с Зендеей явно заслуживают этого.
«Новый день» показывают в зарубежных кинотеатрах с 31 июля. В России показы фильма начнутся с 20 августа. Были слухи, что блокбастер может выйти в стране чуть раньше, но они не подтвердились.
Комментарии
- 4 августа 2026
-
09:16
-
08:37
-
07:54
-
07:12
-
06:58
- 3 августа 2026
-
23:52
-
21:17
-
21:07
-
20:30
-
20:00
-
19:33
-
19:07
-
18:32
-
18:04
-
17:57
-
17:34
-
17:22
-
17:10
-
17:03
-
16:38
-
16:09
-
16:05
-
15:31
-
15:05
-
14:45
-
14:32
-
14:26
-
14:11
-
13:54
-
13:39
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
11:20
-
10:40