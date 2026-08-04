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Саманта Мортон всё ещё не получила новую работу после съёмок в «Одиссее»

Саманта Мортон всё ещё не получила новую работу после съёмок в «Одиссее»
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Саманта Мортон, сыгравшая Цирцею в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказала, что, несмотря на своё участие в картине, после её выхода больше нигде не снималась.

Мортон подчеркнула, что у неё отличные менеджеры, да и как актрису она характеризует себя высоко, но по какой-то причине с ней пока не связывались для дальнейших проектов.

У меня действительно хорошие агенты и менеджер, но, в конце концов, мне 49. Я действительно считаю, что я хорошая актриса. Конечно, есть и артисты получше.

«Одиссею» показывают в зарубежных кинотеатрах и даже в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания из-за того, что Universal приостановила деятельность в стране.

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