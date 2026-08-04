В киновселенной Warhammer 40,000 выпустят сериал с Генри Кавиллом в главной роли

Стало известно, что первым проектом в киновселенной Warhammer 40,000 станет именно сериал, а не фильм. Более того, главную роль в шоу сыграет Генри Кавилл, но какую именно, не раскрывают.

Над сериалом работает Майк Флэнаган, режиссёр «Жизни Чака», «Призрака дома на холме», будущего сериала по «Кэрри» и «Тёмной Башни» Стивена Кинга. У кинодеятеля уже есть набросок сюжета, в ближайшее время он возьмётся за написание сценария.

Анонс киновселенной Warhammer 40,000 состоялся ещё в 2022 году — тогда за развитие проекта взялись Amazon и владелец бренда Games Workshop. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь четыре года спустя, когда в команду нашли сценариста первого проекта.