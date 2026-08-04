Появились новые кадры сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

В Okko опубликовали новые кадры сериала «Полдень» по мотивам повести «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. На них можно увидеть ключевых и второстепенных персонажей.

Новые кадры сериала «Полдень»

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).