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В PS Plus добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk

В PS Plus добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk
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Сегодня в базовом тарифе PS Plus произошло пополнение. Sony добавила в Essential три новые игры, которые уже могут скачать все подписчики сервиса.

В подписку добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk. Последняя, кстати появилась в PS Plus в день своего релиза, то есть 4 августа.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в августе 2026 года

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — зомби-экшен от студии Techland, создателей Dead Island;
  • Signalis — инди-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil от команды rose-engine;
  • Big Walk — кооперативное приключение от разработчиков Untitled Goose Game, где нужно исследовать большой открытый мир и решать головоломки.

Все игры можно забрать с 4 по по 31 августа.

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