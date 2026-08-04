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Фильмы Сэма Мендеса про группу The Beatles едва отсняли наполовину

Фильмы Сэма Мендеса про группу The Beatles едва отсняли наполовину
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Генеральный директор Sony Pictures Том Ротман недавно рассказал, что фильмы о группе The Beatles, которых запланировали четыре, отсняты лишь наполовину. По словам Ротмана, достичь этого удалось с большим трудом.

Каждый из фильмов расскажет про одного из членов знаменитой британской группы. Все ленты выйдут в апреле 2028 года. Режиссёром картин выступит Сэм Мендес — автор «007: Координаты «Скайфолл» и «Красота по-американски».

Ранее стало известно, кто сыграет жён знаменитой четвёрки. Супруг музыкантов воплотят на экране Сирша Ронан («Отель «Гранд Будапешт»), Анна Саваи («Сёгун»), Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак») и Эйми Лу Вуд («Белый лотос»).

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